Жорстоке побиття жителя Павлограда В’язовиченка: З кримінальної справи через рік зникли бейсбольні бити

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Бегемот", про це стверджують самі підсудні. Сам потерпілий не пам'ятає, чим його били.

Зазначається, що 9 липня суд розпочав допит обвинувачених у зв'язку з тим, що свідки у справі в зал засідань не з'явилися.

"Першим допитали обвинуваченого Арзумана Ахмедова, який визнав свою вину частково. Ахмедов визнав частково обвинувачення за ст. ч.2 ст. 121 КК України (умисні тяжкі тілесні ушкодження, завдані групою осіб) і не визнав обвинувачення в хуліганстві, вчинене групою осіб (ч .4 ст. 296 КК України). Він особисто вдарив потерпілого двічі кулаком і ногою", - повідомляє видання.

Другий обвинувачений у злочині - двоюрідний брат Ахмедова Первіз Джаббаров.

Під час засідання Ахмедов розповів про день, коли постраждав В’язовиченко. Зазначається, що Ахмедов того вечора приїхав у кафе "Йогурт" один, а з братом просто привітався. За його словами, він вийшов на вулицю, щоб справити нужду, і почув шум.

"Я пішов у бік ЦУМу, побачив групу людей. Вони билися біля ломбарду. Їх було 5-6 осіб. Джаббаров стояв і спокійно з ними розмовляв. Мені сказали двоє людей, яких я не знаю, що Сергій буянив. Він сказав мені погані слова ... я підійшов і вдарив його рукою. Це було видно на записі відеокамери спостереження. Він упав. Потім я повернувся і вдарив його ногою в обличчя. Сергій не вставав. Джаббаров мене насварив за це і сказав, щоб я йшов додому. І я пішов" , - розповів у суді Ахмедов.

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Суддя оголосив, що в матеріалах справи є дані про компенсації потерпілому, які внесли родичі Ахмедова.

"32 тисячі грн ми заплатили за лікування та моральної шкоди 150 тис. грн, - сказав Ахмедов. – Разом - 182 тис. грн".

Суддя Олександр Щербина засумнівався в тому, що після заподіяння Ахмедовим двох ударів у потерпілого були б зафіксовані важкі травми.

Обвинувачений Ахмедов у залі суду попросив вибачення у потерпілого та його сім'ї.

"Я дуже шкодую про те, що зробив, - сказав Ахмедов. - Я дуже розкаююся і прошу вибачення. Так сталося... Я не зі зла...".

Сергій вибачення прийняв.

Прокурор констатував, що свідчення обвинуваченого Ахмедова кардинально відрізняються від тих свідчень, які він давав на досудовому слідстві.

Підозрюваний Джаббаров провини у висунутому обвинуваченні не визнав.

Нагадаємо, 24 січня в Павлоградському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі Арзумана Ахмедова, який 2 червня минулого року проломив череп жителю Павлограда Сергію В’язовиченку.