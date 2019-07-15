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15.07.19 14:20

Суд у Москві 17 липня розгляне питання про продовження арешту українським військовополоненим морякам

Слідство просить продовжити термін утримання під вартою 24 українським морякам, заарештованим після силового затримання поблизу Керченської протоки восени 2018 року.

Суд у Москві 17 липня розгляне питання про продовження арешту українським військовополоненим морякам

Про це повідомила прессекретарка Лефортовського суду Москви Ксенія Первовласенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До суду надійшли клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою стосовно 24 обвинувачених на три місяці - до 24 і 26 жовтня 2019 року", - сказала прессекретарка.

За її словами, суд розгляне клопотання в середу, 17 липня, в протягом дня.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада 2018 року повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, унаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію щодо ескалації напруженості в Азовському морі і Керченській протоці і закликала Кремль звільнити українських моряків, а також дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених.

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