Суд у Москві 17 липня розгляне питання про продовження арешту українським військовополоненим морякам

Про це повідомила прессекретарка Лефортовського суду Москви Ксенія Первовласенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До суду надійшли клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою стосовно 24 обвинувачених на три місяці - до 24 і 26 жовтня 2019 року", - сказала прессекретарка.

За її словами, суд розгляне клопотання в середу, 17 липня, в протягом дня.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада 2018 року повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, унаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію щодо ескалації напруженості в Азовському морі і Керченській протоці і закликала Кремль звільнити українських моряків, а також дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених.