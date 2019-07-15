Від початку доби одного українського воїна поранено, зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій ОС, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

Так, за даними Міноборони, ворожі обстріли були зафіксовані з великокаліберних кулеметів - у районі Луганського, зі стрілецької зброї - поблизу Широкиного.

"З опівночі противник вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Водяного, а після 05:15 ранку випустив 4 міни калібру 82 мм.

З 05:20 протягом години бойові дії тривали поблизу Новоолександрівки. Від села Калинове-Борщувате окупанти випустили по позиціях наших воїнів 14 мін 120-мм та 82-мм калібрів, вели щільний вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - повідомив Гуцуляк.

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Водночас речник Міноборони зазначив, що захисники України вели вогонь у відповідь та придушували ворожу збройну активність без порушення Мінських угод.

"На жаль, за наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник дістав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу. Стан здоров’я воїна - задовільний", - додав Гуцуляк.