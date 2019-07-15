Москалькова обговорить питання допуску до утримуваних у РФ українців незалежних лікарів для обстеження, - Денісова

"Ми домовилися про те, що пані Москалькова обговорить питання можливості надання незалежних лікарів для того, щоб обстежити наших громадян", - сказала Денісова після зустрічі з Москальковою в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Український омбудсмен зазначила, що вони з російською колегою обговорили ситуацію зі здоров'ям утримуваних у місцях обмеження або позбавлення волі в Росії громадян України Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Панова, Володимира Дудки та Станіслава Клиха.
"Є різні думки щодо необхідності оперативного хірургічного втручання", - сказала Денісова.
"Стосовно наших моряків, які перебувають у (московському СІЗО. - Ред.) "Лефортово", Сороки, Ейдера та Артеменка, які потребують додаткової медичної підтримки. Її їм буде забезпечено", - повідомила український омбудсмен.
Крім того, вона повідомила, що за станом здоров'я українця Юрія Будзила здійснюватиметься контроль, оскільки у нього цукровий діабет.
Зі свого боку російський омбудсмен зазначила, що йдеться про можливість запрошення незалежних лікарів у разі розбіжності позицій медиків або спростування родичами висновків лікарів.