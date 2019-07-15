Соратника Януковича Іванющенка (Юру Єнакієвського) повернули в розшук

Про це свідчать дані пошукових обліків Міністерства внутрішніх справ. Також це підтвердив у коментарі Цензор.НЕТ спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

"Ми отримали відповідний лист від Генеральної прокуратури та копії постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження", - розповів Тракало.

На сайті МВС датою зникнення Іванющенка зазначено 15 грудня 2014 року.

Серед статей, інкримінованих ексдепутату, зазначено привласнення майна в особливо великих розмірах або організованою групою, вимагання чужого майна, поєднане з насильством або таке, що завдало збитків у великих розмірах.

У реєстрі також зазначено, що Іванющенка підозрюють за ч. 3 ст. 358 - використання завідомо підробленого документа.

Розшук іншого фігуранта справи про "рейдерство" Одеського ринку "7 кілометр" Сергія Аврамова здійснювався оперативним підрозділом поліції Одеської області.

"Матеріали поки направлені до оперативного підрозділу поліції Одеської області для відновлення його в розшуку", - зазначив Ярослав Тракало.

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Як повідомлялося, Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакієвський, утік з України після Революції Гідності. Іванющенка підозрювали в заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".

На початку 2017 року суди закрили справу стосовно Іванющенка. Верховний Суд заявив, що в цьому винна Генпрокуратура.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що йдеться про закриття всіх справ проти ексдепутата. Про нові провадження чи підозри працівники правоохоронних органів після цього не повідомляли.

На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура знову закрила справу проти Іванющенка "у зв'язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення".

2 липня повідомлялося, що інформація про розшук Іванющенка зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.

5 липня ГПУ скасувала закриття справи Іванющенка і направила в Нацполіцію лист про відновлення його розшуку.