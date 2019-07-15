60,5% українців вірять в успіх реформ в Україні, 59,4% - готові заради цього терпіти матеріальні труднощі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Про свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Не вірять сьогодні в успіх реформ значно менше – 34%, причому не вірять зовсім лише 11%, а 23% ще мають частку надії. Така віра в успіх реформ з’явилася вперше: у 2015 році вірили в успіх реформ 30%, не вірили 62%, у 2016 р. – відповідно, 29% і 65%, у 2017 р. – 27% і 67%, у 2018 р. – 35% і 60%. Вірять в успіх реформ виборці майже усіх політичних сил, що мають шанс пройти до Верховної Ради, єдиний виняток – виборці партії "Опозиційна платформа – За життя", серед яких більшість (58%) в успіх реформ не вірять.

Істотно, порівняно з попередніми роками, зросла впевненість у тому, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі, причому 34,5% громадян впевнені, що це станеться протягом найближчих кількох років, 44% відносять вирішення проблем на більш віддалену перспективу і лише 9% вважають, що Україна не здатна впоратися з проблемами та труднощами. У 2018 році лише 20% опитаних були певні, що Україна зможе здолати труднощі протягом найближчих років, натомість 15% вважали її взагалі неспроможною це зробити. Найбільш оптимістично налаштовані виборці партії "Слуга народу", серед яких 52% певні, що Україна справитися з проблемами вже в найближчі роки, виборці решти партій все ж покладаються на більш віддалену перспективу.

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Найбільші сподівання у здійснення реформ громадяни покладають на новобраного Президента Володимира Зеленського (61,5%), майбутню Верховну Раду (46%) та на майбутній уряд (42%). Зрозуміло, що найбільше вбачають у новобраному президенті рушія реформ виборці партії "Слуга народу" (87%), проте покладаються на Зеленського як на провідника реформ і виборці інших партій: "Батьківщини" (57%), "Голосу" (58%), Опозиційної платформи – За життя" (55%). А от виборці партії "Європейська солідарність" виявилися єдиними, хто не вбачає у Президенті Зеленському рушія реформ, натомість наділяючи цією роллю майбутню Верховну Раду (50%), громадські організації та волонтерів (43%). Слід зазначити, що у минулі роки і Президент, і уряд теж розглядалися громадянами як рушії реформ, але зі значно меншими сподіваннями, на рівні 25–35%.

Істотно зросла кількість громадян, готових терпіти певні матеріальні труднощі задля успіху реформ: у 2018 році були готові терпіти скільки треба 9%, у 2019 р. – 19%; готових потерпіти певний час (не більше року) – відповідно, 24% і 40%. Якщо минулого року не готових терпіти матеріальні труднощі заради реформ було 62%, то цього року – 31%. Найбільше готові терпіти труднощі заради реформ виборці партій "Слуга народу" (72%), "Голос" (71%), "Європейська солідарність" (68%). Найменше схильні до терпіння заради реформ виборці "Опозиційної платформи – За життя" (42% готові терпіти, а 51% – ні).

Ієрархія найважливіших для українців реформ вже чотири роки поспіль залишається стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа – так вважають майже 63% населення. Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (57%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (52%), реформа органів правопорядку (37%), люстрація чиновників (33%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (26%). Причому за останній рік істотно зросла значущість для населення соціальних реформ – медичної та пенсійної, загалом – системи соціального захисту.

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Якщо порівняти з минулим роком, то істотно зросло у суспільстві усвідомлення того, що "держава повинна забезпечити людям однакові "правила гри" у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає" – так вважають 61% громадян (у травні 2018 р. їх було 45%). Натомість істотно менше громадян сьогодні поділяють думку, що "держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним" – 29% (торік було 44%). Найменше покладаються на державне забезпечення виборці "Голосу", найбільше – партій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя".

Порівняно з минулим роком істотно зросло усвідомлення важливості свободи та громадянських прав, заради яких 45% громадян готові терпіти певні матеріальні труднощі; "обміняти" свободу і громадянські права на достаток готові 28%. Рік тому готових терпіти матеріальні труднощі задля збереження свобод і громадянських прав було на 10% менше. Найбільше готові йти на певні жертви заради свобод і громадянських прав виборці партії "Європейська солідарність", а єдиною партією, чиї виборці (36%) готові обміняти їх на добробут, виявилася "Опозиційна платформа – За життя", однак 36% виборців цієї партії не змогли зробити чіткий вибір, що для них важливіше.

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Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів. Для порівняння наводяться дані опитувань, які провів у 2014-2018 рр. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з партнерами – соціологічною службою Центру Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.