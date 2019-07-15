Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності: без параду, будуть молебні і покладання квітів

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ підписано 11 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Уряду доручено 23 серпня 2019 року, в День Державного прапора України, передбачити проведення в Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України офіційної церемонії урочистого підняття державного прапора України.

24 серпня 2019, в День Незалежності України, доручено забезпечити проведення урочистих заходів у Києві, інших населених пунктах за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників інших держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.

Також доручено провести церемонії покладання в Києві й інших населених пунктах квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції об'єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

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Крім того, пропонується провести тематичні наукові, науково-практичні конференції, круглі столи, присвячені 28-й річниці проголошення в 1991 році незалежності України; інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи, спрямовані на поширення знань про події та персоналій багатовікової історії українського державотворення, виховання поваги до державних символів України.

Уряду доручено сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідації суспільства у справі розвитку держави, розвиток міжрегіональних зв'язків, поширення інформації та знань про Україну, утвердження її позитивного іміджу в світі; забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення цих дат, трансляцію тематичних передач і фільмів.

Уряд має звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24 серпня 2019 року молебні за Україну.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям необхідно забезпечити розробку і реалізацію регіональних планів заходів із відзначення 23 і 24 серпня.

Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державній адміністрації вжити в межах компетенції заходи щодо гарантування порядку, безпеки і прав громадян під час проведення відповідних заходів.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування Дня Незалежності цього року відбудеться без військового параду. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій.