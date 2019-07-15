Заступник мера райцентру на Кіровоградщині упіймався на 30% відкатах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що заступник міського голови одного з райцентрів спільно з директором комунального підприємства вимагали від комерсантів систематичні "відкати" за надання можливості виконувати договори підряду з благоустрою міста за бюджетні кошти.

Співробітники СБУ задокументували два факти отримання посадовими особами хабарів у розмірі 30% від суми виконаних робіт. Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час передачі чергової суми хабара.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

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