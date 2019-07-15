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15.07.19 17:43

Зареєстровано законопроект, який передбачає люстрацію чиновників, які працюватимуть до 2024 р.

12 липня народний депутат Григорій Шверк подав на розгляд до Верховної Ради альтернативний президентському законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади". Законопроект передбачає розповсюдження люстрації на посадовців, які працюватимуть до 2024 року.

Зареєстровано законопроект, який передбачає люстрацію чиновників, які працюватимуть до 2024 р.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Автор зазначає, що законопроектом до переліку осіб, що підлягають люстрації, вносяться посади Президента України, народних депутатів та депутатів різних рівнів, а також "кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на пост Президента України, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост у порядку, визначеному законодавством". Пропонується люструвати всіх, хто працював на цих посадах до 19 травня 2019 року.

Нардеп акцентує, що необхідно врахувати особливості процесу люстрації в Україні, її недосконалість, наявність демократичних механізмів зміни влади та особливості української політичної традиції.

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Шверк вбачає покращення законодавства в тому, щоб розповсюдити дію Закону "Про очищення влади" також і на команду, яка щойно прийшла та працюватиме в Україні до 2024 року.

Проектом вноситься низка суттєвих змін до Закону України "Про очищення влади", а також до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Так, до статті 3 ЗУ "Про очищення влади" запропоновано внести наступну частину:

"Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 20 травня 2024 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням".

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