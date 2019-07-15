Зеленський про ДТП в Запорізькій області: Якщо співробітників УДО визнають винними - вони нестимуть відповідальність

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський на писав на сторінці в facebook. Подаємо його текст повністю.

"Останнім часом у соцмережах багато "зради" на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх.

Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі.

Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими.

Щодо затору на Позняках, то давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва Прем'єр-міністра Молдови Майї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений.

І наостанок – про жовті браслети "з клубів". На них – прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, поки не повернемо хлопців додому".

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