Сьогодні ввечері відбудеться розіграш лотереї SuperEnalotto на € 188,9 млн.

Ви замислювалися про те, що б ви зробили, якби вам пощастило виграти в лотерею?

Говорячи про найбільші світові лотереї, вам напевно спадають на думку американські лотереї, такі як Powerball або Mega Millions.

Тим часом, італійська лотерея SuperEnalotto зараз пропонує джекпот €188,9 млн. Це найбільший джекпот у світі на даний момент і безумовний рекорд для SuperEnalotto.

РЕКОРДНИЙ ДЖЕКПОТ. Нинішній джекпот італійської лотереї (€ 188,900,000,00) є безумовним рекордом за всю історію проведення лото в Італії.

ЦІКАВО. За всю історію Супереналотто всього шість разів зростання джекпоту продовжилося в поточному місяці, тобто в липні. Востаннє призовий фонд було виграно 23 червня минулого року; в даному випадку приз становив 177,7 мільйонів євро.

Розіграш SuperEnalotto відбудеться сьогодні ввечері. При цьому, громадяни України можуть придбати офіційні лотерейні білети для участі в тиражі італійської лото.

TheLotter.com - провідний в світі сервіс для придбання білетів онлайн. Процес реєстрації та покупки білета на нинішній розіграш займе лише кілька хвилин.

TheLotter купує фактичні білети провідних світових лотерей від імені своїх клієнтів відразу ж після оплати послуг. Скановану копію вашого білета з унікальним серійним номером ви побачите у вашому особистому кабінеті на сайті ще до початку тиражу.

а роки успішної роботи TheLotter.com виплатив призів на суму понад 95 мільйонів доларів більше ніж 4,5 мільйонам переможців з усього світу. Найбільшими переможцями на сайті TheLotter була пенсіонерка з Панами, яка виграла джекпот Флорида Лото 30 мільйонів доларів, і громадянин Іраку, який виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Oregon Megabucks

Жителі України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі. Лотерея проводить три щотижневих розіграші - по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося всього кілька годин.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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