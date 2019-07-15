На наступному засіданні наполягатимемо на утриманні Вишинського під вартою без можливості застави, - прокурор Комаровський

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ повідомив прокурор у справі Євген Комаровський.

"Сторона обвинувачення клопотатиме, що суду необхідно продовжити термін утримання під вартою, оскільки ризики, які були враховані попередньою постановою, в даний час існують, вони не зменшилися, також наявні вагомі докази і підтвердження, а саме, що підозрюваний зможе ховатися від органів слідства і суду для уникнення кримінальної відповідальності", - сказав прокурор.

"Прокуратура наполягатиме лише на утримання під вартою, без застави", - додав Комаровський.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 17:00 п'ятниці, 19 липня.