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15.07.19 18:53

На наступному засіданні наполягатимемо на утриманні Вишинського під вартою без можливості застави, - прокурор Комаровський

Сторона обвинувачення у справі пропагандиста Кирила Вишинського заявила, що на засіданні Подільського районного суду 19 липня наполягатиме на утриманні його під вартою без застави.

На наступному засіданні наполягатимемо на утриманні Вишинського під вартою без можливості застави, - прокурор Комаровський

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ повідомив прокурор у справі Євген Комаровський.

"Сторона обвинувачення клопотатиме, що суду необхідно продовжити термін утримання під вартою, оскільки ризики, які були враховані попередньою постановою, в даний час існують, вони не зменшилися, також наявні вагомі докази і підтвердження, а саме, що підозрюваний зможе ховатися від органів слідства і суду для уникнення кримінальної відповідальності", - сказав прокурор.

"Прокуратура наполягатиме лише на утримання під вартою, без застави", - додав Комаровський.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 17:00 п'ятниці, 19 липня.

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