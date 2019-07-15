Двоє екс-найманців "ДНР" здалися поліції в Краматорську

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До Краматорського відділу поліції звернулися двоє місцевих жителів 1975 і 1979 років народження. Чоловіки повідомили, що в травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували в лавах "службовців" так званої ДНР. Обоє незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим у районі Станкостроя у місті Краматорськ. В їхні обов'язки входили огляд автотранспорту та перевірка документів у водіїв і пасажирів.

Після звільнення міста колишні найманці приховували інформацію про свою роботу на терористів.

Наразі стосовно учасників незаконного збройного формування розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ чоловіки не скоювали тяжких злочинів, їх буде звільнено від кримінальної відповідальності.

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