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15.07.19 19:27

Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі оперативного співробітника Солом'янського Управління поліції ГУ Нацполіції у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 01

За попередньою інформацією, оперативний співробітник вимагав та отримав хабар у сумі 1 тис. доларів за повернення мотоцикла Suzuki-R1000, який раніше вилучили працівники поліції.

Під час одержання хабара поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 02

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Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 03
Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР 04

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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