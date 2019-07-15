Оперативника поліції затримано в Києві під час одержання 1 тис. дол. хабара за повернення конфіскованого мотоцикла, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, оперативний співробітник вимагав та отримав хабар у сумі 1 тис. доларів за повернення мотоцикла Suzuki-R1000, який раніше вилучили працівники поліції.

Під час одержання хабара поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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