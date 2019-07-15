У Порошенка вимагають люструвати Трубу: "Він зізнався, що з ДБР зливають інформацію"

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі політсили.

У повідомленні зазначається: "Вимоги активістів директору ДБР Романові Трубі передали народні депутати Верховної Ради Микола Величкович та Тетяна Чорновол, а також військовий волонтер Олексій Петров та блогер Сергій Місюра.

За кілька годин після розмови Роман Труба особисто оприлюднив офіційну заяву щодо акції "Європейської Солідарності". В ній він підтвердив підозри, що з очолюваного ним відомства стаються витоки інформації.

Зокрема, Труба повідомив: "Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку".

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Прикро, що директор ДБР не став конкретизувати, кому і хто "зливає" інформацію з його відомства. Бо для цього, як кажуть, є свої причини. Адже у ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що першим оприлюднює конфіденційні дані із Держбюро розслідувань соратник Януковича, ексзаступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов. А самого Романа Трубу називають серед тих, хто на постійній основі контактує з вказаною особою.

Тому "Європейська Солідарність" хоче запитати у директора ДБР: проти кого конкретно розпочата службова перевірка щодо витоку інформації з його відомства? І чи викликали на допит Андрія Портнова, який має свого "крота" у ДБР? Адже саме він і оприлюднює "злиту" інформацію.

Крім того, партія "Європейська Солідарність" заявляє, що і надалі пікетуватиме будівлю ДБР з метою люстрації директора Романа Труби, який через політичну заангажованість скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує національній безпеці країни".