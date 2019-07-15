Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко

Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи можливе звільнення з-під варти і його обмін на українських полонених, які перебувають на території Росії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку прес-секретаря Лариси Сарган.

"Якщо говорити про Вишинського, це справді дуже серйозна справа. З різних розвідувальних джерел мені відомо, що Вишинський - людина, яка цікавить керівників Кремля найбільше. При цьому треба мати на увазі, що пан Вишинський формально є громадянином України. Тому передача його Росії неможлива. Принаймні доти, доки український суд не винесе рішення у його справі - винен він чи ні", - зазначив Луценко.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Подільський районний суд Києва 15 липня мав продовжити розгляд справи Вишинського. Однак один із суддів був у дорадчій кімнаті по іншій справі, тому розгляд перенесено на 19 липня.