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15.07.19 19:56

Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

В рамках оновлення дипломатичного корпусу України президент прийняв рішення про заміну 12 керівників посольств у всьому світі.

Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу Президента в Фейсбук.

"Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.

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В Офісі Президента зауважили, що паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази Глави держави будуть опубліковані найближчим часом.

Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента 01

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