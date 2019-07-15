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15.07.19 20:38

Один український воїн загинув, одного поранено від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один український воїн загинув, одного поранено від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного: з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

поруч і Широкиним - зі стрілецької зброї;

по околиці Авдіївки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби одного українського воїна поранено, зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій ОС, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Луганського - з крупнокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Новоолександрівка - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, одного поранено. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

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