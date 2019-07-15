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15.07.19 21:49

Чиновницю Держпродспоживслужби затримано в Києві на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Під час одержання хабара затримано начальницю відділу адміністративної практики ГУ Держпродспоживслужби в м.Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Чиновницю Держпродспоживслужби затримано в Києві на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 01

Зловмисниця вимагала та отримала від громадянина 1 500 доларів хабара за одержання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Хабарницю затримали в порядку ст. 208 КПК України відразу після одержання грошових коштів.

Чиновницю Держпродспоживслужби затримано в Києві на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 02

Вирішується питання про оголошення їй підозри за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) і обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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