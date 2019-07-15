Українські школярі вибороли 4 медалі на міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В олімпіаді взяли участь понад 360 учасників із 78 країн світу. Змагання проходили в кілька турів, під час яких конкурсантам пропонували виконати теоретичні та експериментальні завдання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США. ФОТО

Збірну України представляли 5 школярів:

Роман Губенко, учень 11 класу природничо-наукового ліцею №145 (м.Київ) - срібна медаль;

Кирило Ковальчук, учень 11 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27 - бронзова медаль;

Анастасія Кутах, учениця 11 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27 - бронзова медаль;

Михайло Цісін, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" (м.Київ) - бронзова медаль;

Валерія Рогоза, учениця 11 класу Ліцею №15 (м.Чернігів) - почесна грамота олімпіади.