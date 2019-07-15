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15.07.19 23:24

Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження оперативники управління захисту економіки в Вінницькій області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькій за процесуального керівництва військової прокуратури Вінницького гарнізону задокументували корупційну схему розмитнення транспортних засобів. Було встановлено, що до злочинної схеми причетні начальник одного з митних постів та інші митники. За кожну виставлену митну декларацію суб’єкти господарювання повинні були сплачувати 500 гривень неправомірної вигоди.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Під час процесуальних заходів правоохоронці задокументували численні факти одержання начальником одного з митних постів винагороди на загальну суму майже 300 тисяч гривень. За певну винагороду останній вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення товарів, а саме транспортних засобів.

15 липня, під час одержання чергового "траншу" правоохоронці затримали начальника митного посту та його підлеглого.

Правоохоронці вилучили 95 700 тисяч гривень, одержаних як неправомірну вигоду.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

Начальник митного посту та підлеглий затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Триває слідство. 

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Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 01
Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 02
Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 03
Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція 04

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