Корупційну схему розмитнення автомобілів ліквідовано на Вінницькій митниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Під час процесуальних заходів правоохоронці задокументували численні факти одержання начальником одного з митних постів винагороди на загальну суму майже 300 тисяч гривень. За певну винагороду останній вирішував питання щодо безперешкодного розмитнення товарів, а саме транспортних засобів.

15 липня, під час одержання чергового "траншу" правоохоронці затримали начальника митного посту та його підлеглого.

Правоохоронці вилучили 95 700 тисяч гривень, одержаних як неправомірну вигоду.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

Начальник митного посту та підлеглий затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Триває слідство.

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