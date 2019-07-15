Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВС, рішення було прийнято після скарги самого Шарія та політичної сили "Партія Шарія" про скасування його реєстрації кандидатом у депутати, повідомляє Верховний суд України.

Розглядаючи позов, суд взяв до уваги лист СБУ, направлений у ЦВК, про останнє місце проживання блогера. У ньому йдеться про те, що 24 січня 2012 року Анатолій Шарій виїхав за межі України і після цього не повертався.

Крім того, позивачі не надали доказів про те, що Шарій повертався на територію України після грудня 2012 року, ні Центральній виборчій комісії, ні в суд першої інстанції.

Нагадуємо 23 червня 2019 ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати по одномандатному округу №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Також Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію глави АП Януковича Андрія Клюєва і проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. За це рішення проголосували всі присутні члени комісії. Обоє кандидатів не проживали останні 5 років в Україні.

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