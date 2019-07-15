Українські синхроністки завоювали золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Команда України з результатом 94,5000 бала стала переможницею світової першості, срібло завоювали синхроністки Італії (91,7333), бронза у спортсменок Іспанії (91,1333).

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Золото для України в хайлайті завоювали Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексіїви, Валерия Апрєлєва, Яна Наріжна, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Олександра Коваленко та Вероніка Гришко.

Днем раніше Марта Федина та Анастасія Савчук виграли бронзові медалі в технічній програмі дуетів.