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16.07.19 07:59

В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція. ФОТО

Мешканця Умані затримано під час спроби продажу пістолета-кулемета і набоїв до нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція 01

У поліцію надійшла оперативна інформація про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Як з'ясували поліцейські, житель міста Умані продавав пістолет-кулемет Skorpionvz.61, чотири магазини та набої до нього.

У результаті проведення оперативної закупівлі зловмисника затримали. Згідно з висновком експерта вилучена зброя є вогнепальною, а набої - бойовими.

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В Умані під час продажу пістолета-кулемета затримано місцевого жителя, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові оголошено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

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