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16.07.19 08:36

В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук

В Офісі президента України розглядають можливість проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування, повідомив представник глави держави у Верховній Раді, кандидат у народні депутати за списком партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук.

В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук

"Буде це здійснено наступної осені або це може бути здійснено ще й до цього - ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин "влада і людина"", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Володимир Зеленський йшов із чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у чинній системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок у діжку з прокислими огірками, він стане кислим огірком", - зазначив Стефанчук, додавши, що завдання нової владної команди - зміна системи влади.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році.

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