Представники США та Росії обговорять у Женеві ідею нової угоди щодо контролю над озброєннями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хотів би укласти з Росією і Китаєм нову угоду про контроль над озброєннями, що поширюється на всі види ядерної зброї. Він уже обговорював цю тему окремо з російським президентом Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Китай на цей момент не є учасником угод про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США.

За словами анонімних джерел в адміністрації, американську делегацію очолить заступник держсекретаря США Джон Салліван. У делегацію також увійдуть представник Ради з національної безпеки Тім Моррісон і представники Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів і Агентства з національної безпеки.

Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

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"Ми вважаємо, що - постукаємо по дереву - ми досягли того моменту, коли можна спробувати почати цей процес знову", - сказало одне з джерел, перерахувавши довгу серію інцидентів, які ускладнили російсько-американські відносини за останній рік.

"Я кажу "постукаємо по дереву", тому що, на жаль, завжди достатньо лише одного інциденту, щоб все зірвалося", - додав він.