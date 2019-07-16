Україна використає засідання Радбезу ООН, щоб порушити чотири важливі, але неприємні для РФ теми, - Єльченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів у понеділок увечері в приміщенні Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

"У нас є чіткий план, згідно з яким члени Ради Безпеки, які нас підтримують - насамперед, західні партнери - як і наша делегація, яка виступатиме останньою, використають факт проведення засідання, аби сказати Росії про все інше", - заявив він.

За словами Єльченка, під "іншим" йдеться про чотири основні теми:

П’яті роковини збиття РФ MH17 - 17 липня;

Невиконання Росією рішення трибуналу про звільнення моряків;

Ескалація на Донбасі попри кроки України з розведення сил біля Станиці Луганської;

Обстріл і вбивство українських медиків.

"У нас є абсолютне розуміння власне і наших партнерів, і навіть більш нейтральних країн, які не підтримують нас аж так сильно у Раді Безпеки, що закон про мову в Україні не має жодного стосунку до порядку денного Ради Безпеки", - пояснив Єльченко.

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Український дипломат додав, що сам факт прагнення Росії обговорити "мовне питання" на Радбезі ООН за п'ять днів до парламентських виборів в Україні є втручанням у виборчий процес і частиною гібридної війни.

"За задумом росіян, це має бути One man show (англ. "Шоу одного актора". - Ред.), де пан Нєбєнзя розповідатиме на екран російського телебачення, як в Україні знущаються з російської мови... Але це нагода для інших членів Ради Безпеки виступити з позиціями щодо інших питань", - зауважив він.

На запитання, чому не вдається зірвати засідання, як це було зроблено у травні, Єльченко пояснив, що важко заборонити державі-члену ООН, тим більше постійному члену Радбезу, ініціювати засідання, і тому було ухвалено рішення натомість використати його для обговорення тем, неприємних Росії.

Водночас дипломат визнав, що Німеччина та Франція не захотіли зривати ініційоване Росією засідання вдруге, знову йти на конфронтацію з РФ, аби "не псувати той настрій, який, можливо, почав трошки позитивно складатися після зустрічі зовнішньополітичних радників у Нормандському форматі".