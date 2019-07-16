Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.07.19 08:19

Україна використає засідання Радбезу ООН, щоб порушити чотири важливі, але неприємні для РФ теми, - Єльченко

Україна разом з партнерами планує використати засідання Ради Безпеки ООН 16 липня, скликане РФ, щоб нагадати про п'яті роковини збиття Росією MH17, утримання Кремлем військовополонених українських моряків, ескалацію на Донбасі та нещодавній воєнний злочин - розстріл медиків.

Україна використає засідання Радбезу ООН, щоб порушити чотири важливі, але неприємні для РФ теми, - Єльченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів у понеділок увечері в приміщенні Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

"У нас є чіткий план, згідно з яким члени Ради Безпеки, які нас підтримують - насамперед, західні партнери - як і наша делегація, яка виступатиме останньою, використають факт проведення засідання, аби сказати Росії про все інше", - заявив він.

За словами Єльченка, під "іншим" йдеться про чотири основні теми:

"У нас є абсолютне розуміння власне і наших партнерів, і навіть більш нейтральних країн, які не підтримують нас аж так сильно у Раді Безпеки, що закон про мову в Україні не має жодного стосунку до порядку денного Ради Безпеки", - пояснив Єльченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Радбезі ООН обговорять український закон про мову: засідання призначено на 17:00

Український дипломат додав, що сам факт прагнення Росії обговорити "мовне питання" на Радбезі ООН за п'ять днів до парламентських виборів в Україні є втручанням у виборчий процес і частиною гібридної війни.

"За задумом росіян, це має бути One man show (англ. "Шоу одного актора". - Ред.), де пан Нєбєнзя розповідатиме на екран російського телебачення, як в Україні знущаються з російської мови... Але це нагода для інших членів Ради Безпеки виступити з позиціями щодо інших питань", - зауважив він.

На запитання, чому не вдається зірвати засідання, як це було зроблено у травні, Єльченко пояснив, що важко заборонити державі-члену ООН, тим більше постійному члену Радбезу, ініціювати засідання, і тому було ухвалено рішення натомість використати його для обговорення тем, неприємних Росії.

Водночас дипломат визнав, що Німеччина та Франція не захотіли зривати ініційоване Росією засідання вдруге, знову йти на конфронтацію з РФ, аби "не псувати той настрій, який, можливо, почав трошки позитивно складатися після зустрічі зовнішньополітичних радників у Нормандському форматі".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100