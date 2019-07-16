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16.07.19 09:12

Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі

Нідерланди в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру виділять для України 5 млн доларів на зміцнення безпеки і врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПРООН.

Зазначається, що проєкт під назвою "Посилення національної та місцевої спроможності для ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг з реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту територіях України" має втілитися в життя протягом 3 років - до середини 2022 року.

"Основна увага проєкту буде спрямована на зміцнення безпеки і верховенства права та посилення згуртованості суспільства на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей. Він опиратиметься на роботу, проведену Програмою ООН з відновлення та розбудови миру в межах попередніх проєктів для стабілізації та підвищення рівня громадської безпеки в цих областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах проєкту здійснюватиметься співпраця з місцевими інститутами, такими, що відповідають за безпеку і добробут жителів сходу країни, розвиватиметься співпраця цих інститутів з місцевими громадами. Створюватимуться нові і поліпшуватимуться старі механізми для вирішення конфліктів, надаватимуться послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців.

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"Маргіналізовані верстви населення найбільше страждають через неефективну й непрозору роботу правоохоронних органів і судів. Новий компонент Програми ООН з відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки Нідерландів, має покращити громадську безпеку, доступ до правосуддя та забезпечення правопорядку і вирішити складні проблеми, спричинені затяжним збройним конфліктом на сході України", - зазначила Постійний представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева.

Програму ООН з відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН, працює вона в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Житомирській областях. Загальний бюджет становить понад 80 млн доларів і підтримується 11 міжнародними партнерами: Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, а також урядами Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Японії та Сполученого Королівства.

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