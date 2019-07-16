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16.07.19 09:26

Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України

Міністерство звернулося до поліції з проханням з'ясувати всі обставини злочину і покарати винних

Напад на квартиру українських робітників у Варшаві - ганьба, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України засудило напад на житло українців у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві і сумлінно роблять добру справу для жителів столиці Польщі", - заявила пресслужба МЗС.

Міністерство звернулося до поліції з проханням з'ясувати всі обставини злочину, знайти і притягнути винних до відповідальності.

МЗС зазначає також, що консульський відділ посольства України в Польщі досі не отримав жодного звернення від громадян України у зв'язку з інцидентом.

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Раніше невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України в Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних.

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