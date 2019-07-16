Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Formiche.net.

"Я переконаний, що весь процес проти Віталія Марківа, а також нещодавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії", - заявив Перелигін.

"Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, за повної відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, з огляду на безліч чинників та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа?" - додав посол.

За словами посла, тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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