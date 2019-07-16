19-річний хлопець намагався застрелити молоду пару, а після затримання вчинив самогубство у відділенні поліції в Ірпені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Близько 22-ї години на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Ірпінь чути постріли. За вказаною адресою відразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські з'ясували, що дівчині та хлопцю стріляли з травматичної зброї ззаду в голову. Постраждалих госпіталізовано. На місці події вилучено гільзи.

Працівники поліції встановили, що до скоєння замаху на умисне вбивство причетний 19-річний житель Гостомеля.

На його пошуки були орієнтовані наряди поліції. Протягом години на одній з вулиць Гостомеля поліція затримала можливого нападника. Під час проведення поверхневого огляду працівники поліції виявили в нього предмет, схожий на пістолет.

З огляду на небезпечну поведінку зловмисника, поліція застосувала спеціальний засіб - наручники - і доставила хлопця до Ірпінського відділу поліції для складання процесуальних документів щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України і вилучення в нього зброї.

"У приміщенні поліції молодик невідомим способом звільнив одну руку з наручників, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку і на підставі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У цей час хлопець зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні й вистрілив собі в голову. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 19-річного хлопця, він помер через кілька годин у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що події, які відбувалися у відділі поліції, зафіксовані камерами відеоспостереження.

Для з'ясування всіх обставин події, надання правової оцінки діям співробітників поліції створено спеціальну комісію. Зараз триває службове розслідування. Працюють співробітники ДБР та УВБ. Керівництво поліції області взяло розслідування події на особистий контроль.

Нині відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.