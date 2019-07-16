НСЖУ відкриває "гарячу лінію" для журналістів на час виборів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ.

"До НСЖУ може звернутися будь-який журналіст чи ЗМІ, що зазнали перешкоджання професійній діяльності або у кого виникає питання щодо особливостей роботи в день виборів", - йдеться в повідомленні.

"У день голосування тисячі журналістів працюватимуть на інформаційній передовій – висвітлюватимуть перебіг виборів та підрахунок голосів на дільницях. Але оскільки не всі політичні штаби кандидатів-мажоритарників налаштовані на чесну боротьбу, що підтверджується випадками поширення "чорнухи" або нападами на активістів у регіонах, то насамперед працівникам ЗМІ слід подбати про власну безпеку і про усвідомлений захист своїх прав", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

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У НСЖУ звертають увагу на те, що робота журналістів на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів регламентується Законом України "Про вибори народних депутатів України" (стаття 34). Щоб скористатися цим правом, журналісту необхідно пред’явити посвідчення. Єдине обмеження: на дільниці можуть одночасно перебувати не більш як два працівники одного ЗМІ.

Крім того, Національна спілка журналістів України відкриває "гарячу лінію" і надає юридичні консультації для журналістів під час передвиборної кампанії та виборів. У НСЖУ може звернутися будь-який журналіст або окреме ЗМІ, які зазнали утисків, перешкоджання професійній діяльності, стали жертвами нападів, блокування приміщення тощо.

Телефон гарячої лінії: (044) 234-49-60 або 050-493-68-88. Крім того, можна написати оперативне повідомлення через Facebook голові НСЖУ Сергію Томіленку, першому секретареві НСЖУ Ліні Кущ, прессекретарю НСЖУ Світлані Лазоренко (096) 281 35 73.

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Також журналісти можуть отримати консультацію і допомогу у партнерів НСЖУ – медіаюристів: Платформа прав людини , Інститут розвитку регіональної преси

"Національна спілка журналістів України засуджує надання стороннім особам посвідчень журналістів і закликає політичні штаби і редакції ЗМІ не зловживати правом перебування журналістів на виборчих дільницях", - підкреслює НСЖУ.

"Справжніх журналістів закликаємо в день виборів фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та оприлюднювати в соціальних мережах, передавати в НСЖУ факти присутності псевдокореспондентів", – звертається до колег найбільша журналістська організація України.