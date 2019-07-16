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16.07.19 10:48

НСЖУ відкриває "гарячу лінію" для журналістів на час виборів

Національна спілка журналістів України відкриває "гарячу лінію" і надає юридичні консультації для журналістів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

НСЖУ відкриває "гарячу лінію" для журналістів на час виборів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ.

"До НСЖУ може звернутися будь-який журналіст чи ЗМІ, що зазнали перешкоджання професійній діяльності або у кого виникає питання щодо особливостей роботи в день виборів", - йдеться в повідомленні.

"У день голосування тисячі журналістів працюватимуть на інформаційній передовій – висвітлюватимуть перебіг виборів та підрахунок голосів на дільницях. Але оскільки не всі політичні штаби кандидатів-мажоритарників налаштовані на чесну боротьбу, що підтверджується випадками поширення "чорнухи" або нападами на активістів у регіонах, то насамперед працівникам ЗМІ слід подбати про власну безпеку і про усвідомлений захист своїх прав", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

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У НСЖУ звертають увагу на те, що робота журналістів на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів регламентується Законом України "Про вибори народних депутатів України" (стаття 34). Щоб скористатися цим правом, журналісту необхідно пред’явити посвідчення. Єдине обмеження: на дільниці можуть одночасно перебувати не більш як два працівники одного ЗМІ.

Крім того, Національна спілка журналістів України відкриває "гарячу лінію" і надає юридичні консультації для журналістів під час передвиборної кампанії та виборів. У НСЖУ може звернутися будь-який журналіст або окреме ЗМІ, які зазнали утисків, перешкоджання професійній діяльності, стали жертвами нападів, блокування приміщення тощо.

Телефон гарячої лінії: (044) 234-49-60 або 050-493-68-88. Крім того, можна написати оперативне повідомлення через Facebook голові НСЖУ Сергію Томіленку, першому секретареві НСЖУ Ліні Кущ, прессекретарю НСЖУ Світлані Лазоренко (096) 281 35 73.

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Також журналісти можуть отримати консультацію і допомогу у партнерів НСЖУ – медіаюристів: Платформа прав людини , Інститут розвитку регіональної преси

"Національна спілка журналістів України засуджує надання стороннім особам посвідчень журналістів і закликає політичні штаби і редакції ЗМІ не зловживати правом перебування журналістів на виборчих дільницях", - підкреслює НСЖУ.

"Справжніх журналістів закликаємо в день виборів фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та оприлюднювати в соціальних мережах, передавати в НСЖУ факти присутності псевдокореспондентів", – звертається до колег найбільша журналістська організація України.

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