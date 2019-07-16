"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині липня, то за ті чи інші партії проголовував би такий відсоток населення:

36,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

7,2% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",

5,5% – за партію "Європейська Солідарність",

4% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

3,6% – за партію "Сила і Честь",

2,8% – за партію "Голос",

2,1% – за партію "Опозиційний блок",

1,7% – за партію "Громадянська позиція",

1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1% – за "Партію Шарія",

1% – за партію "Свобода",

0,9% – за "Українську стратегію Гройсмана",

за інші партії – загалом 1,7%,

0,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

21,8% – не визначилися, за кого голосувати,

2,4% – відмовилися відповідати на запитання,

5,3% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

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Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо такі результати:

52,3% проголосували б за партію "Слуга народу",

10,3% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",

7,9% – за партію "Європейська Солідарність",

5,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

5,1% – за партію "Сила і Честь",

4% – за партію "Голос",

3% – за партію "Опозиційний блок",

2,5% – за партію "Громадянська позиція",

2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,5% – за "Партію Шарія",

1,5% – за партію "Свобода",

1,3% – за "Українську стратегію Гройсмана",

за інші партії – загалом 2,4%.

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З 3 по 13 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.