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16.07.19 11:11

Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск. ДОКУМЕНТ

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Анатолій Степанюк стверджує, що отримував повідомлення на свій телефон з невідомого номера під час розгляду скарги кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького. У зв'язку з цим він написав заяву до Вищої ради правосуддя і Генпрокуратури про втручання в професійну діяльність судді.

Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті ВРП.

Суддя Степанюк пише, що це сталося 14 липня під час розгляду скарги на рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата Олександра Куницького. Степанюк входив до колегії суддів у цій справі.

За словами судді, він отримав три СМС-повідомлення з однаковим текстом - два о 18:38 і ще одне о 18:47 - тоді, коли колегія перебувала в нарадчій кімнаті. Рішення мали оголосити о 21:00.

У повідомленнях, як стверджує Степанюк, йому дякували за позитивне рішення щодо "ізраїльтянина", а також обіцяли "премію в обумовленому розмірі".

Степанюк заявив, що сприймає ці повідомлення як втручання в професійну діяльність судді.

Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від Слуги народу Куницького, заявив про тиск 01
Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від Слуги народу Куницького, заявив про тиск 02Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від Слуги народу Куницького, заявив про тиск 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький

Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.

15 липня суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького.

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