Безпілотник ОБСЄ зафіксував активне транспортне сполучення терористів "ДНР" з Росією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ за 15 липня.

"Уночі 12 липня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував потяг (щонайменше 12 вагонів, вміст розгледіти не вдалося), розвернутий на схід, на залізничній станції біля н. п. Квашине (непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Донецька). Через 15 хвилин було зафіксовано, що цей потяг рухався у південно-східному напрямку приблизно за 4,5 км на південний схід від Квашиного, а потім виїхав за межі України", - йдеться у звіті.

Також уночі 12 липня орієнтовно за 1 км на схід від н. п. Манич (непідконтрольний урядові, 76 км на схід від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив вантажівку (з 2 особами на борту), що рухалася на північний схід ґрунтовою і асфальтованою дорогами, що ведуть у напрямку кордону з Російською Федерацією, у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних пунктів. Пізніше цю вантажівку було зафіксовано в полі приблизно за 3,5 км на східно-північний схід від Манича та орієнтовно за 200 м на захід від кордону.

14 липня, перебуваючи в пункті пропуску біля н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська), спостерігали, як з непідконтрольної уряду України території виїжджали транспортні засоби, які прямували в РФ. Подальше спостереження було перервано, оскільки озброєна група терористів зажадала від патруля СММ покинути територію.

"Того ж дня, здійснюючи моніторинг на залізничній станції "Червона Могила" біля Вознесенівки, спостерігачі бачили 1 вантажний потяг, який рухався у східному напрямку, проте встановити кількість вагонів або їхній вміст не вдалося. Через кілька хвилин член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район", - йдеться у звіті.

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