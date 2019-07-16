РНБО запропонує Зеленському внести на розгляд нової ВР законопроекти щодо реформ у сфері оборони і безпеки, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, виступаючи на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок в Києві.

"РНБО буде концентруватися на тому, щоб в день початку роботи нового парламенту президент вніс закони, які зрушать з мертвої точки реформи у сфері безпеки і оборони", - сказав він.

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про зміну процедури здійснення державного оборонного замовлення.

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