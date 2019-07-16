Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.07.19 11:57

Керівнику організації в структурі ЗСУ на Львівщині повідомили про підозру, - САП

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру керівнику організації в структурі ЗСУ на Львівщині.

Керівнику організації в структурі ЗСУ на Львівщині повідомили про підозру, - САП

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 15 липня 2019 року, за погодженням прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру начальника Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району, що є державною організацією у структурі Збройних сил України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") та ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України", - повідомили в САП.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовець протягом квітня-жовтня 2014 року підробляв акти здачі-приймання наданих приватним підприємством послуг з оренди газових котелень.

Читайте також: Справу про недостовірні декларації Труханова почнуть розглядати по суті 19 липня, - САП

На підставі цих актів, зазначають у САП, "було безпідставно перераховано кошти на загальну суму 1,18 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100