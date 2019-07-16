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16.07.19 12:07

Упродовж останніх двох років ми спостерігаємо ухвалення рішень, які зупиняють антикорупційну реформу, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник сподівається на ухвалення низки законопроєктів, які сприятимуть ефективній роботі антикорупційних органів.

Упродовж останніх двох років ми спостерігаємо ухвалення рішень, які зупиняють антикорупційну реформу, - Ситник

"Фактично останні два роки ми спостерігаємо ухвалення таких рішень, які дещо зупиняють антикорупційну реформу", - сказав Ситник на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Він висловив сподівання на те, що озвучені керівництвом держави ініціативи в антикорупційній сфері будуть прийняті.

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"Відповідальність за незаконне збагачення, зокрема з цивільною спецконфіскацією, дає можливість повернутися до тих розслідувань, які були фактично заблоковані після рішення Конституційного Суду", - зазначив директор НАБУ.

Крім того, за його словами, необхідно розглянути й ухвалити законопроєкт про надання права НАБУ на "прослушку".

"Необхідно повернути повноваження НАБУ і щодо можливості оскарження угод, які були підписані внаслідок реалізації корупційних схем", - додав він.

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"Сподіваюся, що ініціативи будуть прийняті ... а з роботою Антикорупційного суду точка неповернення буде пройдена", - сказав Ситник.

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