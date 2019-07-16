Рябошапка про люстрацію: поки Рада ухвалить цей закон, ми реалізуємо багато ініціатив і підемо на заслужений відпочинок

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у вівторок у Києві.

"Головна ідея розширення закону про люстрацію була в чому... Багато хто звинувачував Офіс Президента в тому, що ми нібито підтримуємо скасування закону про люстрацію або визнання його неконституційним, що в принципі не відповідає дійсності", - сказав Рябошапка.

Рябошапка пояснив, що йшлося про те, що закон "десь не зовсім вдалий".

За його словами, розширення люстраційного підходу дозволить реалізувати люстрацію в тому форматі, у якому вона спочатку була запланована.

"Що стосується нас персонально, то, я думаю, що до того часу як парламент ухвалить цей закон про люстрацію, ми зможемо реалізувати багато успішних ініціатив, а потім підемо на заслужений відпочинок", - наголосив заступник голови ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зареєстровано законопроект, який передбачає люстрацію чиновників, які працюватимуть до 2024 р.

Як повідомлялося, президент Зеленський пропонує поширити дію закону про люстрацію (очищення влади) на експрезидента України Петра Порошенка, чинного главу Нацбанку (НБУ) Якова Смолія, прем'єра Володимира Гройсмана та його заступників, спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Згідно з поданим Зеленським законопроєктом, під нову люстрацію мають також потрапити глави і члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також нацкомісії, що здійснюють державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ринків цінних паперів (НКЦПФР) та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Крім зазначених осіб, у запропонованому Зеленським законопроєкті також зазначені перший заступник і заступники спікера Ради, голови Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, генпрокурор, голови Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки.