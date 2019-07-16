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16.07.19 12:39

Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко

Президент Володимир Зеленський планує відвідати США для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом до кінця літа.

Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко

Про це на брифінгу у вівторок сказав заступник голови Офісу президента, кандидат на посаду міністра закордонних справ Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання, чи може перша зустріч Зеленського і Трампа відбутися 1 вересня в Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми плануємо візит до Польщі 1 вересня на запрошення президента Дуди. Офіційна українська сторона підтвердила свою участь. Там збирається багато лідерів; думаю, і президент Сполучених Штатів обов'язкове приїде, з огляду на тему цієї зустрічі у Варшаві", - сказав Пристайко.

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"Ми плануємо наш візит раніше. Для цього потрібно домовитися з американською стороною. У нас є запрошення від президента Трампа, це пов'язано з графіками президента", - сказав Пристайко.

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