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16.07.19 12:48

Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що партії "Слуга народу" варто створити у Верховній Раді нового скликання після позачергових парламентських виборів коаліцію з проукраїнськими і проєвропейськими партіями, за винятком представників попередньої влади.

Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо, не залежно від того, буде у президента самостійна більшість чи ні, об'єднати в парламенті всі демократичні проєвропейські політичні команди. Безумовно, я не вважаю попередню владу такою. Тому що там тільки гасла були патріотичні і проєвропейські, а політика - корумпована і політика бідності", - сказала Тимошенко в понеділок увечері.

Водночас політик допустила, що у партії "Слуга народу" за підсумками виборів до Верховної Ради може бути самостійна більшість. "І може таке реально трапитися, що їм не потрібна буде коаліція, коли вони самі будуть формувати політику і самі керувати державою. По суті, вся влада буде в руках однієї команди. І вся відповідальність буде також на одній команді", - сказала Тимошенко.

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