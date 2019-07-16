СБУ заявляє про проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Про подробиці блокування роботи міжнародного хакерського угруповання сьогодні розповість в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу, який відбудеться о 16:00 в пресцентрі СБУ (вул. Володимирська, 35).

Зі свого боку начальниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook написала: "Служба безпеки України провела операцію, подібних до якої за масштабами хакерського світу за останнє десятиліття були одиниці. Подробиці на брифінгу Служби безпеки України".

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Вона додала, що на пресконференції будуть присутні представники ФБР і Секретної Служби США.