"Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України під час зустрічі з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим і президентом Олімпійського комітету України Сергієм Бубкою на території державного підприємства "Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа" у вівторок.
"Нам потрібен певний план, ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, зараз потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використовувати для проведення Олімпійських ігор.
"Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти", - заявив Зеленський.
У свою чергу Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку - це зимова Олімпіада у 2030 році або літня - в 2032 році.
Разом з тим президент Національного олімпійського комітету України зазначив, що зараз найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових або літніх Юнацьких Олімпійських ігор.