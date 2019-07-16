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16.07.19 13:35

Деякі "пересиділи" на своєму робочому місці, - Пристайко назвав причину зміни 12 послів

Президент Володимир Зеленський вирішив змінити 12 послів України за кордоном через те, що вони занадто довго обіймають ці посади.

Деякі "пересиділи" на своєму робочому місці, - Пристайко назвав причину зміни 12 послів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це сьогодні розповів заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко.

"Більшість з них перебувають на посаді значно більший термін, ніж традиційні терміни для української дипломатії, в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше", - сказав він.

Пристайко зазначив, що деякі з послів, яких має намір звільнити Зеленський, призначені не за Порошенка, а "кілька ротацій президентів тому".

Послом України у Швейцарії є Артем Рибченко (призначений у червні 2018 року), Аргентині - Юрій Дюдін (призначений у вересні 2013 року), у В'єтнамі і за сумісництвом у Камбоджі - Олексій Шовкопляс (призначений у червні 2010 року), у Йорданії - Сергій Пасько (призначений у липні 2010 року), у Вірменії - Петро Литвин (призначений у червні 2018 року), Кіпрі - Борис Гуменюк (призначений у лютому 2012 року), у ПАР - Тарас Кузьмич (призначений у грудні 2018 року), США - Валерій Чалий (призначений у липні 2015 року). Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська працює найдовше - з березня 2007 року.

За його словами, держсекретар МЗС сьогодні і вчора обдзвонив кожного з керівників іноземних дипмісій, яких планується змінити. "Ми б не хотіли, щоб наші керівники місій, яких ми поважаємо, отримали цю інформацію з інтернету", - додав Пристайко.

При цьому посольство України в РФ залишиться в тому ж складі - ним керує тимчасовий повірений у справах України в Росії, зазначив заступник голови ОП.

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, в рамках оновлення дипломатичного корпусу України Президент ухвалив рішення про зміну 12 керівників посольств по всьому світу.

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