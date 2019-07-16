Тема миротворчої місії на Донбасі не порушувалася на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Вадим Пристайко.

"Миротворча місія як ідея не відкидалася, але з огляду на те, що ми зараз намагалися допомогти мінській групі провести переговори. Як ви знаєте, в самих мінських домовленостях немає такої ідеї, як миротворча операція. То цього разу ми не порушували цю тему", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

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26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас у межах одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії на Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.