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16.07.19 13:52

Тема миротворчої місії на Донбасі не порушувалася на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", - Пристайко

Питання миротворчої місії ООН на Донбасі не обговорювалося під час зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", однак не відкидається як таке.

Тема миротворчої місії на Донбасі не порушувалася на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Вадим Пристайко.

"Миротворча місія як ідея не відкидалася, але з огляду на те, що ми зараз намагалися допомогти мінській групі провести переговори. Як ви знаєте, в самих мінських домовленостях немає такої ідеї, як миротворча операція. То цього разу ми не порушували цю тему", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко

26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас у межах одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії на Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.

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