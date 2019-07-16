У межах переговорів з РФ завжди звучить прізвище Вишинського, - Пристайко

Відповідаючи на запитання журналістів, Пристайко зазначив, що не може розповісти деталі розмови президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, але "справді, прізвище Вишинського завжди є в межах переговорів з Російською Федерацією", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

"Якщо будуть ухвалені рішення, ви побачите їх найближчим часом", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалася тема повернення в СЦКК російської сторони, Пристайко сказав: "Ні, це питання не обговорювалося".

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