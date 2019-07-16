Глава МЗС Угорщини Сійятро: Знімемо вето на переговори України з НАТО, якщо повернете закарпатським угорцям навчання рідною мовою

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав Сійярто 16 липня в Інституті ім. Ференца Ракоці II в українському Береговому.

"Новий етап у відносинах України та Угорщини можливий тільки після виборів у парламент. Ми відверто сподіваємося на те, що в Києві складеться така ситуація в парламенті, що зробить можливим значне поліпшення відносин між нашими країнами", - сказав Сійярто.

Він додав, що угорці розробили план щодо поліпшення відносин між Україною та Угорщиною.

"У нас є план як саме треба покращувати ці стосунки, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. Ми маємо на це €50 млн. З цих грошей можна розвивати інфраструктуру, зокрема, ми готові побудувати 4 нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співробітництво комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях", - наголосив глава МЗС Угорщини, пообіцявши зняти вето на переговори між Україною та НАТО.

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