Ворог протягом півгодини випустив по позиціях ОС поблизу Опитного два десятки мін заборонених калібрів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Максим Праута.

"На Луганському напрямку з о пів на першу ночі ворог протягом 20 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу Кримського. З боку Слов’яносербська окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку після 4-ї ранку упродовж півгодини на позиціях наших військ поблизу Опитного розірвалися 11 мін 120-го та 10 мін 82-го калібрів", - повідомив він.

За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил з початку доби немає.

Втрати ворога в результаті вогню з боку наших військ уточнюються.

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"Підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - додав Праута.