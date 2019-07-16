Суд над ексберкутівцями з "Чорної роти": захист просить відпустити їх з-під варти. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Громадське".

Зокрема, адвокат обвинуваченого в розстрілах на Євромайдані ексберкутівця Олега Янішевського просив суд скасувати тримання під вартою його підзахисного і змінити йому запобіжний захід.

"Не можу не згадати рішення, серед іншого, Конституційного суду України, який визнав неконституційним положення ч. 5 ст.176 щодо безальтернативності тримання під вартою, осіб обвинувачених, зокрема, за статтею 258 ККУ, яка також інкримінується Янішевському", - заявив на суді адвокат обвинувачених ексберкутівців Стефан Решко.

"Янішевський перебуває під вартою понад чотири роки, запобіжний захід продовжується понад два десятки разів", - додав адвокат.

Він вважає, що обвинувачення щодо Янішевського залишається абстрактним, а левова частка його продовжує ґрунтуватися на припущеннях.

"З огляду на зазначені обставини, заперечуючи проти продовження запобіжного заходу Янішевському, водночас прошу суд присяжних скасувати запобіжний захід щодо мого підзахисного Янішевського як безпідставний", - наголосив Решко.

Водночас активіст Масі Найєм повідомив у Facebook, що колишніх беркутівців, які причетні до розстрілів на Майдані, може випустити Святошинський райсуд Києва.

"Просто зараз можуть випустити беркутівців, які причетні до розстрілів Героїв Небесної Сотні. Вони сиділи під вартою 5 років. Тепер їх можуть відпустити. І вони 100% втечуть", - написав він.

Активіст закликав людей приїжджати до суду, поки суддя пішов у нарадчу кімнату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві судитимуть екскомандира "Беркута" через побоїще під Гостиним двором