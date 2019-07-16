"Не сподівається ні на кого": дружина "кримського диверсанта" Захтея розповіла про погіршення його стану

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".

"Він лікується або знімає симптоми хронічних хвороб тими медикаментами, які я привожу. Хвороби нікуди не поділися, медична допомога в колонії, на жаль, поверхнева. У нього хронічний гастрит, я ось постійно привожу необхідні таблетки. Спина – це взагалі болюча тема, спати на одному боці не може. Крім цього, ще й гайморит хронічний, вийде на прогулянку, навіть якщо невеликий вітер, продує – відразу загострення. Цього разу помітила, що на пальцях опухли суглоби, це супроводжується сильними болями. Раніше цього не було", – зазначила дружина Захтея.

Вона також звернула увагу на те, що моральний стан чоловіка погіршився.

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"Дуже нервовий став, раніше хоч на щось сподівався, а зараз навіть не сподівається ні на кого, не хоче себе тішити якимись мріями. Каже, коли з побачення повертаюся, ніби знову тільки сів у в'язницю", – додала Оксана Захтей.

Нагадаємо, 16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

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10 серпня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Також ФСБ РФ оприлюднила відео, на якому зображений нібито організатор цих "терористичних актів" мешканець Запорізької області Євген Панов.

Слідчі кваліфікували факт за заявою родичів Євгена Панова про його зникнення за ст. 146Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).



Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Євген Панов став ще одним заручником Росії, якого викрали і якого Україна повинна і буде звільняти.

На початку листопада 2016 року Захтея разом з Євгеном Пановим, який теж розповів про тортури, перевезли в московський СІЗО Лефортово. Там до нього довго не пускали адвокатів, угоду з якими уклали їхні родичі. Лише в кінці листопада до Захтея потрапили адвокати Олександр Попков і Ільнур Шарапов.

Українець спочатку через своїх захисників заявляв, що зізнання у нього вибивали, катуючи струмом, але пізніше - влітку 2017 року - пішов на угоду зі слідством і відмовився від послуг найнятих адвокатів.